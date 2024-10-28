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Rektör Özölçer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Rektör Özölçer'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Özölçer mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünü idrak etmenin büyük bir gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Necip Milletimiz, Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 29 Ekim 1923 yılında "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesiyle bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya Cumhuriyeti ilan ederek muştulamıştır. Şanlı tarihinin geçmişinden aldığı büyük bir gücün ilhamıyla elde ettiği kutlu zaferler neticesinde, Cumhuriyetimiz tarihte eşine az rastlanan Milli Mücadele sonunda kazanılan bağımsızlığın nişanesidir. Kahraman Türk askeri ve yüce Türk milletinin yekvücut olarak Anadolu'yu düşmandan temizlediği İstiklal Mücadelesinin ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 28 Ekim 1923 gecesi Çankaya Köşkü'nde ifade ettiği, "Efendiler Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz" sözü aziz şehitlerimiz ve muazzez milletimizin destansı zaferlerinin en kıymetli mirası olan Cumhuriyetin müjdecisidir. Güçlü Türkiye Yüzyılı hedeflerinde Cumhuriyetimizden aldığımız güçle vatanımızın dört bir köşesinde görevini en iyi şekilde yerine getirerek ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştırmada canla başla çalışan kıymetli vatandaşlarımız gibi toplumların münevver yüzünü temsil eden bilim yuvaları olarak bizler de görevlerimizin her daim bilincinde olmalıyız. Akademi camiası olarak bizim sorumluluğumuz ise en zor şartlar altında kazanılan Cumhuriyetimize layıkıyla sahip çıkıp yarınlarına daha müreffeh Türkiye için vatanını ve milletini seven, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlı, çağı yakalayan, yaşadığı dünyanın ihtiyaçlarının farkında olan üretken ve nitelikli gençler yetiştirmek ve ülkemizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesine değer katmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu günün vesilesiyle Aziz milletimizin, kıymetli Zonguldaklı hemşehrilerimizin ve değerli Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ailesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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