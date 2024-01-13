ESTÜ Rektörü'nden Pençe Kilit Şehitleri İçin Taziye Mesajı

Pençe Kilit bölgesinde şehit olan 9 asker için Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, taziye mesajı paylaştı.

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 asker şehit oldu. Şehitlerden birinin Eskişehir'in Alpu ilçesi Bozan Mahallesi nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin olduğu öğrenildi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, bir taziye mesajı paylaştı. Rektör Özcan taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan dokuz kahraman askerimizden birinin Eskişehirli evladımız, hemşehrimiz İs.Söz.Er. Muhammed Tunahan Evcin olduğunu büyük üzüntü içerisinde öğrendim. Kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." - ESKİŞEHİR