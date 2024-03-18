PAÜ Rektörü Ahmet Kutluhan, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için mesaj yayımladı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" adına bir mesaj yayımladı. Türk milletinin gelecekte de üzerine oynanan her türlü oyunu bozacağını vurgulayan Kutluhan, "Bugün sadece biz değil, bütün dünya biliyor ki Çanakkale Boğazı biz Türk milletinin elinde olduğu sürece savaşarak geçilemez" dedi.

Tüm yurtta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü coşkuyla kutlanmaya devam ederken, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan bir mesaj yayımladı. Çanakkale'nin dünyada benzerine rastlanmamış bir mücadelenin örneği olduğunu söyleyen Kutluhan, "Çanakkale, sarsılmaz bir imanla vatanını canı pahasına koruyan, gönül birliği yapmış bir milletin vatan evlatlarının şehit düştüğü, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle: 'Bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden, bu toprakları bize ebedi vatan yapan' zaferin adıdır. Sonuçları itibariyle yalnız bizim için değil, dünya tarihi için bir mihenk taşı ve bir dönüm noktası olan bu zafer, İstiklal Savaşı'nda elde edilen zaferin adeta bir 'ön sözü'; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen vatanını canı pahasına nasıl savunduğunun bir belgesidir. Bugün sadece biz değil, bütün dünya biliyor ki Çanakkale Boğazı biz Türk milletinin elinde olduğu sürece savaşarak geçilemez." dedi.

18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale geçilmez' diyerek yazılan bu destanla, vatan toprağı içinde kardeşliğin ve vatan olma bilincinin tohumlarının atıldığını vurgulayan Kutluahan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün geldiğimiz noktada, atalarımızdan bizlere miras kalan bu topraklarda bilimin önderliğinde sanayiden teknolojiye, sanattan spora, eğitimden sağlığa pek çok alanda dünyada önde gelen devletlerden biri olmak adına, atalarımızdan bizlere miras kalan; azim, kararlılık, inanç, milli ve manevi ruh ile hep birlikte omuz omuza verip daha çok çalışmaktır. Gelecek nesillerimize müreffeh bir ülke bırakmak için daha çok çalışmak, bu cennet vatanı bizlere yurt yapan atalarımıza ve şehitlerimize karşı olan sorumluluklarımızın başında gelmektedir. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, şehitlerimizin kanı ile canı ile bizlere emanet edilen bu kutsal vatan topraklarının korunması, al bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması ve atalarımızdan aldığımız birlik, beraberlik, kardeşlik ve millet olma bilincinin gelecek kuşaklarımıza miras bırakılması adına bugün bizlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Pamukkale Üniversitesi'nin tüm fertleri ile birlikte azimle yılmadan çalışmaya devam edecektir. Bu şanlı zaferin 109'uncu yıl dönümünde, milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü en kalbi duygularla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." - DENİZLİ