Rektör Kuş, BAÜN Vakfı üyelerini, kampüste konuk etti

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Üniversitesi Vakfı Genel Kurul üyelerini, Çağış Kampüsünde düzenlenen iftar programında konuk etti. Program içerisinde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Üniversitesi Vakfına ve vakıf üyelerine üniversitenin gelişimi için sundukları destekler için teşekkür ederken, Vakıf Genel Kurul üyeleri de Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a misafirperverliği için teşekkürlerini ilettiler.

Balıkesir Üniversitesi Vakfı Başkanlığı görevini de yürüten Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, iftar programı öncesinde ise, eğitim-öğretim yılı başında faaliyete giren Kongre ve Kültür Merkezi ile Mehmet Akif Ersoy Merkez Kütüphanesini ziyaret eden konuklarına, tesisler hakkında bilgiler verdi. Burada yaptığı değerlendirmede, üniversite-şehir bütünleşmesinin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, başta Kongre ve Kültür Merkezi olmak üzere Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki tüm tesislerin Balıkesir'in kullanımına açık olduğunu ifade etti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel