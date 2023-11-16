Rektör Kırışık, ASBÜ Rektörü Arıcan ile görüştü

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ı ziyaret ederek iş birliğine yönelik fikir alışverişinde bulundu.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı makamında ağırladı.

KBÜ ve ASBÜ arasında yapılabilecek iş birliklerine dair görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ortak projeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca iki üniversite arasında gerçekleştirebilecek kongre ve sempozyum konularında da karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. KBÜ Rektörü Kırışık, ASBÜ Rektörü Arıcan'a Karabük Üniversitesinde yürütülen çalışmalar ve etkinlikler konusunda bilgi verdi.

Arıcan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırışık'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret günün anısına birlikte çekilen fotoğraf ile son buldu. - KARABÜK