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Rektör Karamustafa: "Türk milleti, tarih boyunca düşmanlarına gereken dersi vermiştir"

Yerel Haberler

Rektör Karamustafa: 'Türk milleti, tarih boyunca düşmanlarına gereken dersi vermiştir'

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış olan Türk Milleti, tarihin her döneminde çeşitli entrikalarla ve saldırılarla yıpratılmaya, zayıflatılmaya ve yok edilmeye çalışılsa da, her zaman daha da güçlü bir şekilde düşmanlara gereken dersi vermiştir. Kurtuluş Savaşında yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeği ile omuz omuza veren Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde topyekün mücadele ile nice kahramanlıklar, nice destanlar yazmış ve Anadolu topraklarını işgalcilerden temizleyerek, hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerini atmıştır. 30 Ağustos, tarihi şan, şeref ve kahramanlıkla dolu Türk Milletinin en büyük zaferlerinden biridir. Bu kutlu zaferin 100. yılında vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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