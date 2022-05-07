Rektör Karamustafa gençlerle çay-simit buluşmasında bir araya geldi

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Genç Kızılay'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen çay-simit buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Rektör Karamustafa; "KAYÜ sadece şehrimizin değil, ülkemizin de önemli bir üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydirli, Kızılay Kayseri Şubesi Üyeleri, STK temsilcileri, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Programda katılımcılara çay ve simit dağıtıldı. Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydirli; "Projelerimiz devam edecek. Her şeyin bir ilkini yapmaya ve o ilki bir sefer değil, devamını getirerek yapmayı planlıyoruz. Bu konuda da her zaman sizlerin desteği, yardımı ile yapmayı istiyoruz. O nedenle bugün ilkini yapacağımız çay-simit söyleşisine katılımından dolayı Kayseri Üniversitesi rektörümüze teşekkür ediyorum. İnşallah bu sürecimizi kendisiyle defalarca yapacağız. Rektörümüzün dışında tecrübeli insanları buraya getirip, sizlerle buluşturacağız. Onları tecrübelerini, öngörülerini, geçmişin önemli noktalarını, önemli hatıralarını sizlere aktaracağız" ifadelerini kullandı.

Kayseri Üniversitesi hakkında katılımcılara bilgiler veren ve gençlere tecrübelerini aktaran KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa ise, "Aşağı yukarı 70 bine merdiven dayamış bir yükseköğretim öğrencisi olan kentteyiz. Kayseri Üniversitesi 4'üncü kuruluş yıldönümünü tamamlıyor. Kayseri Üniversitesi'ne hep 'yeni üniversite' diyorlar. Kayseri Üniversitesi yeni bir üniversite değil, Kayseri Meslek Yüksekokulu'nun 50 yıllık bir geçmişi var. Safiye-Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulları, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu gibi birçok bileşeni düşündüğümüzde aslında Erciyes'in köklü bir geçmişi olan şehrimizin, ülkemizin medarı iftarı bir üniversiteden yine mesleki ve teknik yükseköğretime odaklanmış, şehrimizin ve ülkemizin medarı iftarı olacak şehrin sanayisiyle, ticaretiyle ve birçok bileşeniyle entegre olan Kayseri Üniversitesi, sadece şehrimizin değil ülkemizin de önemli bir üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir. Bundan 40 yıl önce biz de sevgili gençlerimizin yerindeydik. Bugün buraya geldik. Gençlikte bugün bizim oturduğumuz yerde oturacak. Kimisi rektör olacak, kimisi siyasetçi olacak ve bu ülke daha ileriye gelecek" diye konuştu. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel