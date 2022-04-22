Rektör Karamustafa: 'Geleceğimiz olan çocukların ülkesine daha çok hizmet etmesini sağlayacağız'

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Mesajında millet iradesine, milli bağımsızlığa vurgu yapan Rektör Karamustafa, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Rektör Karamustafa'nın mesajında şu ifadelere yer verdişöyle:

"Milli irademizin ve egemenliğimizin en önemli sembolü olan Gazi Meclisimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin kuruluşu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yılını kutlamanın sevinç ve gururunu yaşamaktayız. Millet iradesi ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, sadece milli iradeyi temsil etmekle kalmamış, milli mücadelede ve ülkemizin işgalden topyekün kurtuluşunda önemli rol üstlenmiştir. O yüzden Gazi Meclisimizle ne kadar övünsek azdır. Milli egemenliği, millet namusu, onur ve şerefi olarak gören bir milletin fertleri olarak, bağımsızlığımıza her zamankinden daha çok sahip çıkacak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek ve düşmanlarımıza hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Bununla birlikte geleceğin güçlü Türkiye'sinde ülkemizin aydınlık geleceği, geleceğimizin teminatı, yarının büyükleri çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirerek, vatan, millet ve bayrak sevgisi başta olmak üzere tüm milli ve manevi değerlerimizin bilincinde olarak ülkesine daha çok hizmet etmesini sağlayacağız. Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı uğruna canlarını tereddüt etmeden feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet, rahmet ve dua ile anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel