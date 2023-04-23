Rektör Karamustafa, 23 Nisan'da Koltuğunu Küçük Batuhan'a Devretti

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu yıl 103. yıldönümünü kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında koltuğunu temsili olarak ilköğretim ikinci sınıf öğrencisi Batuhan Altak'a devretti.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bu yıl 103. yıldönümünü kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında koltuğunu temsili olarak ilköğretim ikinci sınıf öğrencisi Batuhan Altak'a devretti.

23 Nisan Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları geleneğinde okul müdürü ve öğretmeni ile birlikte Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret eden Murat Kantarcı Bilim Sanat Merkezi 2. sınıf öğrencisi Batuhan Altak, makam koltuğuna oturdu. Rektör makamında 8. yaşındaki Batuhan Altak, temsili rektör olarak çocuklar için kütüphane, gözlem evi ve rasathane kurulması ve küresel ısınmaya yönelik bilimler çalışmalar yapılması talimatı verdi. Hoş sohbet ortamında geçen ziyarette Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği çerçevesinde küçük Batuhan'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan bayramını kutladı.

Küçük Batuhan'a çeşitli hediyeler de veren Rektör Karamustafa, geleceğin teminatı çocukların bayram sevinçlerine ortak olduklarını belirtti. - KAYSERİ