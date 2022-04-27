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Rektör Karacoşkun, üniversite personeli ile iftarda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Karacoşkun, üniversite personeli ile iftarda buluştu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İftarda üniversite personeliyle bir araya geldi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İftarda üniversite personeliyle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Üniversitenin Merkez Kampüsü Sosyal ve Kültürel Merkez'de bulunan yemekhanede Üniversitedeki akademik ve idari personeliyle bir araya geldi. Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Aldemir, Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım da katıldı. Rektör Karacoşkun, manevi iklimiyle gönüllerimizi kuşatan bu mübarek ayda personeller ile birlikte iftar yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

İftar programına katılım sağlayan bütün personellilere teşekkür ederek, Kadir Gecesi'ni de kutlayan Karacoşkun, idrak edilen bu bereketli ve huzurlu günlerin tüm insanlık için barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diledi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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