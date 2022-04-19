Rektör Karacoşkun, Erasmus tecrübe paylaşım toplantısına katıldı - Haberler

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Rektör Karacoşkun, Erasmus tecrübe paylaşım toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Karacoşkun, Erasmus tecrübe paylaşım toplantısına katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen "Erasmus Tecrübe Paylaşımı" toplantısına katıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen "Erasmus Tecrübe Paylaşımı" toplantısına katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Erasmus Tecrübe Paylaşımı" konulu toplantıya katıldı.

Toplantıda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hilmi Ataseven ve Prof. Dr. Hakan Yekbaş, 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali Aksu ve ilgili üniversitelerin Erasmus Koordinatörleri yer aldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin Erasmus tecrübelerini paylaştığı toplantı, dört üniversite arasında bu alanda yeni iş birliği imkanlarının müzakeresi ile sona erdi. - KİLİS

Rektör Karacoşkun, Erasmus tecrübe paylaşım toplantısına katıldı

Rektör Karacoşkun, Erasmus tecrübe paylaşım toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mustafa Doğan, Erasmus, Rektör, Yerel, Haberler

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