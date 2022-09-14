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Rektör Karacoşkun Barselona'da programa katıldı

Yerel Haberler

Rektör Karacoşkun Barselona'da programa katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, "32nd Annual EAIE Conference and Exhibition"a katıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, "32nd Annual EAIE Conference and Exhibition"a katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, bu yıl otuz ikincisi Barselona'da düzenlenen "32nd Annual EAIE Conference and Exhibition"a katıldı. Rektör Karacoşkun'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Kadir Polat eşlik etti.

Uluslararası Eğitim Birliği tarafından düzenlenen, dünyanın birçok yerinden üniversitenin katılım sağladığı, "The future in full colour" temalı etkinlik boyunca, Avrupa'daki Üniversiteler ile 7 Aralık Üniversitesi arasında Erasmus ve iş birliği imkanlarının görüşülüp değerlendirilmesi hedefleniyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Doğan Aralık Rektör Yerel Haberler

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