Rektör Kamil Çolak'tan 19 Mayıs kutlama mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Dr. Kamil Çolak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çin bir kutlama mesajı yayımladı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, yayımladığı kutlama mesajında şunları söyledi;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da attığı tarihi adım; işgal altında bulunan, savaşlarla yorgun düşmüş vatanımızın kurtuluşu için ilk meşaleyi yakmış ve milli mücadele kahramanları ile birlikte bağımsızlığa giden yol açılmıştır. 19 Mayıs 1919'da tutuşturulan bu meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma mücadelemizde bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük bedeller ödenerek kazanılan Türkiye Cumhuriyeti'ni en büyük zenginliğimiz ve geleceğimiz olarak gördüğü gençlerimize emanet etmiştir. Gençlerimiz Atatürk'ün bu emanetini korumak ve yüceltmek için bilgili, donanımlı, araştıran, üreten, evrensel düşünebilen, milli ve manevi değerlerimize bağlı bireyler olarak çok çalışmalıdır. Atatürk'ün gençlerimize duyduğu inancın ve güvenin bir göstergesi olarak 19 Mayıs'ı 'Gençlik ve Spor Bayramı' adıyla Türk gençliğine armağan etmesi, bu yolda gençlerimize çok değerli bir motivasyon kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum." - ESKİŞEHİR