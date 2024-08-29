Üye Girişi
Haberler

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kaçar, mesajında Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü örneği olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni ve bu zaferle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni vurgulayarak, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıp, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Kaçar, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Büyük zaferlerle bezenmiş şanlı tarihimiz, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de bir kez daha eşsiz bir zafere imza atmıştır.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi, toprakları işgal altında olan bir milletin bağımsız ve ülke bütünlüğü için gösterdiği mücadelenin en güçlü örneğidir. Bu zaferle yalnızca ülke düşman işgalinden kurtarılmamış aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri de atılmıştır. İşte bugünkü hür ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti, o gün fedakarca savaşan asil ordumuzun ve milletimizin bize armağanıdır.

Bu ordunun ve bu milletin canları pahasına vatan yaptıkları bu toprakları korumak ilelebet bizim ve Türk gençliğinin görevidir.Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor ve minnetle yad ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Kamu Yerel Haberler

ROBLOX AÇILDI MI? 30 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... Şampiyonlar Ligi kura çekiminde torbalar belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Whatsapp bildirim neden gelmiyor? Iphone ve Samsung Whatsapp bildirim sesi gelmiyor 2024? YENİ HAMSTER KOMBAT 29 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat Komba kartları ve yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? İstanbul'da yeni taksi sistemi nedir? Yeni taksi sistemi ne zaman uygulanacak? İBB yeni taksi sistemi nasıl kullanılır? Metroda Suriyeli çocuğu dövdü! Metroda çocuğu döven adam kim? Suriyeli çocuğu döven adam tutuklandı mı? CEM ZEYTİN HALKA ARZ Cem Zeytin kaç lot verir? Cem Zeytin hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? Cem Zeytin hangi bankalarda var? ROBLOX AÇILDI MI? 29 AĞUSTOS ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... SON DAKİKA: Metrobüs kazasında kaç kişi öldü? Küçükçekmece metrobüs kazası nasıl oldu? Neslihan Atagün'ün bebeğinin cinsiyeti ne? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu?
title