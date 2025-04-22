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Rektör Kaçar'dan 23 Nisan mesajı

Rektör Kaçar'dan 23 Nisan mesajı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Rektör Kaçar mesajında, "Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla karşılıyoruz. 23 Nisan 1920, yalnızca ulusal egemenliğimizin tüm dünyaya ilan edildiği bir tarih değil, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği eşsiz bir bayramın da doğum günüdür. Bu özel günün çocuklara ithaf edilmesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklara duyulan güvenin en anlamlı göstergesidir. Bu bilinçle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak, çocuklarımızın bilimle, sanatla ve evrensel değerlerle donatılmış bireyler olarak yetişmeleri için gerekli her türlü desteği sunmayı görev biliyoruz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor; ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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