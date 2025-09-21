TEKNOFEST 2025 İstanbul'da Atatürk Üniversitesi'nin Yenilikçi Projeleri ile İlgi Gördü

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin en önemli buluşma noktası olan TEKNOFEST 2025 İstanbul, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Festival kapsamında Atatürk Üniversitesi, yenilikçi projeleri ve genç girişimcilerin çalışmalarıyla ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin standını ziyaret ederek teknolojiye gönül vermiş gençlerle ve akademisyenlerle bir araya geldi. Çocuk atölyelerinden artırılmış gerçeklik gözlüklerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan etkinlikleri deneyimleyen Rektör Hacımüftüoğlu, geleceğe dair umutları büyütmenin ve paydaşlarla iş birliklerinin temellerini atmanın önemine dikkat çekti.

Festival süresince birçok görüşme gerçekleştiren Rektör Hacımüftüoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile birlikte stand ziyaretlerinde bulunarak öğrenciler ve akademik personelle bir araya geldi. Bilim iletişimi ve üniversitelerin geleceğe dönük vizyonu üzerine yapılan değerlendirmelerin, yol gösterici nitelikte olduğunu belirtti.

TEKNOFEST kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen programa katılan Rektör Hacımüftüoğlu, yerli ve milli teknoloji hamlesiyle yetişen gençlerin heyecanının yarınlar için en büyük umut kaynağı olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya gelen Rektör Hacımüftüoğlu, üniversite bünyesinde kurulan İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile yapımına başlanacak İlaç Hammadde Merkezi üzerine istişarelerde bulundu.

Böylesine önemli bir etkinliğin hayata geçirilmesine katkı sunanlara teşekkür eden Rektör Hacımüftüoğlu, "TEKNOFEST gençliğinin öncülüğünde daha güçlü, daha güvenli ve daha üretken bir Türkiye inşa edileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM