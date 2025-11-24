Haberler

Rektör Hacımüftüoğlu, Öğretmenler Günü'nde İlk Öğretmenini Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kendisini yetiştiren ilkokul öğretmeni Hatice Dağ'ı ziyaret ederek, öğretmenliğin toplumdaki önemine vurgu yaptı. Ziyaret, sıcak bir atmosferde gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Atatürk İlkokulunda 5 yıl boyunca eğitim aldığı ve üzerinde büyük emeği bulunan sınıf öğretmeni Hatice Dağ'ı ziyaret etti. Ziyarette ayrıca yine öğrencileri olan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ile Rektör Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Ahmet Tevfik Kıyıcı da yer aldı.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'nin de katılım sağladığı ziyaret kapsamında çocukluk yıllarının geçtiği okuldan bugün bir üniversitenin rektörlüğüne uzanan yolculuğunda, ilkokul öğretmeninin şekillendirici etkisine dikkat çeken Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Hatice Dağ'ın kendisinde bıraktığı izleri anlatarak Öğretmenler Gününün kendisi için anlamını bir kez daha ifade etti.

Öğretmenlik mesleğinin toplum inşasındaki önemine vurgu yapan Rektör Hacımüftüoğlu: "Hayatım boyunca beni ben yapan değerlerin temelinde, ilk öğretmenim Hatice Hocam'ın emeği vardır. Bizlere sadece okuma yazmayı değil, çalışmanın, dürüstlüğün ve insan olmanın kıymetini öğretti. Bugün bir üniversitenin rektörü olarak görev yapıyorsam, bunda Hatice Hocam'ın katkısı inkar edilemez. Öğretmenler Gününü vesile bilerek kendisini ziyaret etmek, hem bir vefa borcu hem de her öğretmenin toplumumuzdaki yerinin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatma isteğidir. Tüm öğretmenlerimizin ellerinden saygıyla öpüyor, ülkemizin geleceğini inşa eden bu mukaddes mesleğin mensuplarına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Hatice Dağ ise Rektör Hacımüftüoğlu'nun ziyareti karşısında büyük mutluluk duyduğunu belirterek, öğrencilerinin başarılarını gördükçe tarifsiz bir gurur yaşadığını ifade etti. Mesleğini her zaman büyük bir sevgi ve adanmışlıkla sürdürdüğünü söyleyen Dağ, bir öğretmen için en büyük mutluluğun, öğrencilerinin iyi birer insan olarak yetişip topluma fayda sağlayan bireyler haline gelmesi ve önemli görevler üstlenmesi olduğunu dile getirdi. Yıllar sonra öğrencisinden böyle anlamlı bir ziyareti görmenin kendisi için unutulmaz bir gurur olduğunu da sözlerine ekledi.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, Rektör Hacımüftüoğlu'nun Hatice Dağ ile anılarının yer aldığı tabloyu hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Marco Asensio'nun büyük hayali İspanya Milli Takımı

Asensio'nun büyük hayali 6 ay içerisinde o takıma geri dönmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Yaşadığı tartışma sonucu milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı

Milyonların izlediği maçta takım arkadaşına tokat attı
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.