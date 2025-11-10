Rektör Hacımüftüoğlu'nun 10 Kasım Atatürk'ü anma günü mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Hacımüftüoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: Cumhuriyetimizin kurucusu, istiklal mücadelemizin başkomutanı ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz.

Milletimizin bağımsızlık azmini, özgürlük tutkusunu ve milli birlik ruhunu tarihe altın harflerle kazıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; çağının ötesinde bir vizyona sahip, düşünceleriyle sadece kendi milletine değil, tüm mazlum uluslara da rehberlik etmiş bir liderdir. Onun önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, Türk milletinin bağımsız yaşama iradesinin ve vatan sevgisinin en güçlü göstergesi olmuştur.

Bugün bizlere düşen en büyük görev, Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni, bilimle, akılla ve ortak değerlerimizle daha ileriye taşımaktır. Atatürk Üniversitesi olarak bizler de bu kutsal emanete sahip çıkmanın bilinciyle, muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme hedefi doğrultusunda bilimsel üretkenliğimizi artırarak ülkemizin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını geride bırakırken; Atatürk'ün gösterdiği hedefleri "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde yeniden yorumlayarak, milletimizin daha müreffeh ve güçlü yarınlara ulaşması için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. - ERZURUM