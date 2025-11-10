Haberler

Rektör Hacımüftüoğlu'nun 10 Kasım Atatürk'ü anma günü mesajı

Rektör Hacımüftüoğlu'nun 10 Kasım Atatürk'ü anma günü mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Hacımüftüoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: Cumhuriyetimizin kurucusu, istiklal mücadelemizin başkomutanı ve büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz.

Milletimizin bağımsızlık azmini, özgürlük tutkusunu ve milli birlik ruhunu tarihe altın harflerle kazıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; çağının ötesinde bir vizyona sahip, düşünceleriyle sadece kendi milletine değil, tüm mazlum uluslara da rehberlik etmiş bir liderdir. Onun önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, Türk milletinin bağımsız yaşama iradesinin ve vatan sevgisinin en güçlü göstergesi olmuştur.

Bugün bizlere düşen en büyük görev, Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni, bilimle, akılla ve ortak değerlerimizle daha ileriye taşımaktır. Atatürk Üniversitesi olarak bizler de bu kutsal emanete sahip çıkmanın bilinciyle, muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçme hedefi doğrultusunda bilimsel üretkenliğimizi artırarak ülkemizin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz.

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını geride bırakırken; Atatürk'ün gösterdiği hedefleri "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde yeniden yorumlayarak, milletimizin daha müreffeh ve güçlü yarınlara ulaşması için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Deprem bu kez uykuda yakaladı
33 yaşındaki kadını sokak ortasında yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı

Kan donduran olayda görüntüler ortaya çıktı
Fenerbahçe resmen duyurdu: UEFA'ya başvuru yaptık

Beklenen haber duyuruldu: UEFA'ya başvurumuzu yaptık
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor
Sadettin Saran'ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar

Maça damga vuran görüntü
Okan Buruk'tan oyuncularına bomba sitem

Oyuncularına öyle böyle sitem etmedi: Bugün asla...
Mardin'de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü

Kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü
Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı

Son saniye golüyle yıkıldı
Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam

Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümünde ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Ünlüler tek yürek oldu, Ata'ya saygı mesajları yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.