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Rektör Hacımüftüoğlu'ndan Tümgeneral Altuğ'a Hayırlı Olsun Ziyareti

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan Tümgeneral Altuğ'a Hayırlı Olsun Ziyareti
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yeni atanan Tümgeneral Tuncay Altuğ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Altuğ, Erzurum'a hizmet etmenin gurur verici olduğunu vurguladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanlığı görevinden, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tümgeneral Tuncay Altuğ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Hacımüftüoğlu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Tümgeneral Altuğ, Atatürk Üniversitesi gibi köklü bir kurumun eğitim faaliyetlerini yürüttüğü kahraman şehir Erzurum'a hizmet etmenin gurur verici olduğunu söyledi. Erzurum'a çok kısa sürede alıştığını belirten Altuğ, toplum yararına gerçekleştirilecek çeşitli projelerin paydaşı olabileceklerini aktardı.

Tümgeneral Altuğ'a yeni görevinde başarılar dileyen Rektör Hacımüftüoğlu ise kurumlar arası iletişimin öneminden bahsederek şehre en iyi hizmetin iş birliği ve yardımlaşmayla verilebileceğini söyledi. Atatürk Üniversitesinin tüm kurum ve kuruluşlarla daima iletişim halinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Erzurum'un huzuru ve gelişimine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda yer almaktan memnuniyet duyacaklarını aktardı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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