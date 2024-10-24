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Rektör Hacımüftüoğlu'ndan başsağlığı ve kınama mesajı

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan başsağlığı ve kınama mesajı
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, başkent Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik yapılan terör saldırısı sonrası başsağlığı ve kınama mesajı yayınladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, başkent Ankara'da TUSAŞ tesislerine yönelik yapılan terör saldırısı sonrası başsağlığı ve kınama mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine gerçekleştirilen hain saldırıda şehit düşen kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu alçak saldırı, ülkemizin birliğini, beraberliğini ve huzurunu hedef almış olsa da; necip milletimiz, bu tür hain girişimlerle asla yılmamış, her defasında daha güçlü bir şekilde kenetlenmeyi bilmiştir.

Atatürk Üniversitesi olarak bizler, vatanımızın birliği ve ülkemizin geleceği için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Terörün hiçbir türü, ne gençlerimizin aydınlık yarınlarına olan inancımızı ne de ülkemize olan hizmet aşkımızı sarsamayacaktır. Birlik ve beraberliğimizle teröre karşı dimdik duracak, kararlılıkla geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz.

Bu hain saldırının faillerini ve tüm terör eylemlerini bir kez daha lanetliyoruz. Aziz milletimizin daima yanında olacağız." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Politika Güvenlik Ankara Rektör Yerel Terör TUSAŞ

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