Rektör Hacımüftüoğlu Horasan MYO'da Değerlendirme Ziyareti Gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kurum içi değerlendirme ziyaretleri kapsamında Horasan Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek akademik ve idari personel ile öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette Rektör Hacımüftüoğlu'na, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay eşlik etti. İlk olarak Horasan MYO yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiren Rektör Hacımüftüoğlu, yüksekokulun mevcut durumu, yürütülen akademik çalışmalar, öğrenci faaliyetleri ve ihtiyaçlara ilişkin bilgi aldı.

Ardından akademik ve idari personelle bir araya gelen Rektör Hacımüftüoğlu, öğretim süreçlerinin verimliliği ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Akademik birimlerin gelişiminin, üniversitenin genel vizyonuna doğrudan katkı sunduğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi olarak tüm birimlerimizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin en yüksek standartlarda yürütülmesi bizim önceliğimizdir. Fakültelerimiz ve meslek yüksekokullarımızda yapılan her çalışma, üniversitemizin araştırma odaklı yapısına güç katmakta ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda tüm akademik ve idari kadromuzla birlikte gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rektör Hacımüftüoğlu Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Ziyareti kapsamında öğrencilerle de bir araya gelen Rektör Hacımüftüoğlu, öğrenim hayatında teorik bilginin yanı sıra uygulama deneyiminin önemine dikkat çekti. Öğrencilere mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak önerilerde bulunan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Eğitim öğretim döneminizde çok uzun olmayan bu süreci, kendinizi geliştirmek için en verimli şekilde değerlendirmeniz gerekir. Özellikle staj süreçlerinizi mutlaka titizlikle yürütün. Staj yaptığı kurumda işe başlayan birçok öğrencimiz var. Bu deneyim, hem sektörün dinamiklerini tanımanızı hem de mezuniyet sonrasında daha hızlı ilerlemenizi sağlar. Size tavsiyem, kendinizi her anlamda geliştirmenizdir. Bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Siz de geleceğinizi çok çalışarak inşa edin, ülkenize katkı sağlayın ve güzel işler ortaya koyun. Sizlere güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Horasan MYO Müdürü Prof. Dr. Oğuz Akın Düzgün ise okul bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak ve öğrencilerin uygulama becerilerini geliştirmek adına yapılan projelerden söz etti.

Ziyaret, akademik personelin ve öğrencilerin taleplerini paylaşması, fikir alışverişinde bulunulması ve karşılıklı değerlendirmelerin yapılmasının ardından sona erdi. - ERZURUM