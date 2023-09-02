Rektör Erdal'dan 2 Eylül Eskişehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, 2 Eylül Eskişehir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Günün anlam ve önemine değinen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu'nun incisi ve şanlı Kurtuluş Savaşımızın kilit kentlerinden biri olan Eskişehirimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılını büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Eskişehir halkı vatanı için büyük azim, kararlılık ve fedakarlık göstererek Milli Mücadele boyunca tüm zor şartlara rağmen bütün gücüyle işgallere karşı destansı bir mücadele göstermiştir. Vatanperver Eskişehir halkı, kadını, erkeği, genci, yaşlısı hep birlikte şehrin kurtuluş ve yeniden kuruluşunda büyük emek ve özveri göstererek yaralarını sarmış ve Anadolu'nun batıya açılan kapısı Eskişehir'i yeniden inşa etmiştir. Bu duygular ile başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı istiklal Savaşımızın bütün şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve şükranla anıyor; 101 yıl önce ilelebet hürriyetine kavuşan Eskişehirimizin kurtuluşunu canı gönülden kutluyorum." - ESKİŞEHİR