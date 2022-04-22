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Rektör dereceye giren öğrencilere madalya taktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör dereceye giren öğrencilere madalya taktı

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalya taktı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere madalya taktı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kütüphane ve Bilgi Merkezinde gerçekleşen satranç turnuvasında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti. Sporcu öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Rektör Beydemir kendilerine madalyalarını takarak başarılarının devamlarını diledi.

Öğrenciler ise sporcuya verilen değerden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek,Rektör Beydemir'e teşekkür ettiler. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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