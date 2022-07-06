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Rektör Danışmanı Altuncu "Göç Yolunda" programına konuk oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Danışmanı Altuncu 'Göç Yolunda' programına konuk oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altuncu, TRT Radyo-1'de yayınlanan "Göç Yolunda" programına konuk oldu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Altuncu, TRT Radyo-1'de yayınlanan "Göç Yolunda" programına konuk oldu.

Altuncu, Üniversitenin göçle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler vererek bu konudaki hedeflerimizden bahsetti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un, Ortadoğu ve göç alanlarını, Üniversitede ön planda olan konular bağlamında ele aldığını ve bu konuda gerçekleştirilen akademik çalışmalara her türlü desteği verdiğini belirtti.

Altuncu, 2011 yılında "Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi" ismiyle bir Araştırma Merkezi'nin kurulduğunu; 2018 yılında "Orta Doğu ve Göç Araştırmaları" yüksek lisans programının açıldığını; içerisinde bulunduğumuz yılda ise 7 Aralık Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi arasında "Göç Araştırmaları ve Kentsel Politikalar Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi"nin kurulmasına yönelik bir protokol imzalandığını belirtti.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yayımlanmakta olan Ortadoğu ve Göç Araştırmaları dergisi hakkında da bilgiler veren Altuncu, yürütülen çalışmalarla Ortadoğu ve göç alanlarında donanımlı bilim insanlarının yetiştirilmesinin, nitelikli çalışmaların ve sağlam verilerin oluşturulmasının hedeflendiğini belirterek sözlerini tamamladı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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