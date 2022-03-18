Rektör Çufalı, 18 Mart Çanakkale Zaferi 107. yılını kutladı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak Çanakkale Deniz Zaferinin 107. Yıldönümünü kutlayarak 18 Mart Şehitleri andı. Çufalı'nın mesajı şöyle;

"Binlerce yıllık şanlı tarihinin her gününde bir kahramanlık destanına imza atan milletimizin, 18 Mart 1915'te yenisini eklediği kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını idrak etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Kanlarını bu toprağa vatanı, bayrağı ve ezanı için hiç düşünmeden akıtan, "Çanakkale Geçilmez" gerçeğini düşman kuvvetleri ve insanlık tarihine altın harflerle yazan, vatanı için gövdesini siper etmekten asla çekinmeyen Türk milleti, Çanakkale Zaferi'yle bağımsızlığına olan tutkusunu, her ne şart altında olursa olsun azim, irade ve kararlılıkla vatanından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamıştır.Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz." - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel