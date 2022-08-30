Rektör Çomaklı, YÖK'te düzenlenen istişare toplantısına katıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yüksekögretim Kurulu (YÖK) ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Hastanelerinde Çalışan Sağlık Personeline Yönelik Ek Ödeme / İyileştirme Konusunda Yapılacak Mevzuat Çalışmasına İlişkin İstişare Toplantısına katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar öncülüğünde gerçeklesen toplantıya, bünyesinde tıp fakültesi bulunan 81 devlet üniversitesi rektörü katılırken, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline yönelik ek ödeme/iyileştirme konusunda yapılacak mevzuat çalışmasına ilişkin konular görüşüldü.

Toplantıda, YÖK Başkanı Özvar'ın açılış konuşmasının ardından rektörlerle fikir alışverişinde bulunuldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, toplantı bitiminde gelecekteki sürece ilişkin yol haritasını açıkladı.

Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramayacak şekilde özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde başlatılan yasal mevzuat çalışmasının ivedilikle tamamlanacağını belirten Prof. Dr. Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin sorunlarına kalıcı çözümler getirecek yasal düzenleme üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise sağlık hizmetlerinin daha iyi verilebilmesi için personel ve kurum bütünlüğünün sağlanması gerektiğini vurgulayarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalarla üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin özlük haklarında iyileştirmelerin yapılması için gerekli adımların atılacağını ifade etti. - ERZURUM