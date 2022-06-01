Rektör Çomaklı, ÜAK yönetim kurulu toplantısına katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rektör Çomaklı, ÜAK yönetim kurulu toplantısına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Rektör Çomaklı, ÜAK yönetim kurulu toplantısına katıldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantıda, üniversitelerin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile uygulamaları değerlendirilirken, katılımcılar bilimsel ve akademik yönde öneriler sunarak çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundular.

Üniversiteler arasında akademik yönden koordinasyonu sağlamak, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak tedbirler almak, üniversitelerin tümünü ilgilendiren kanun tasarılarını, tüzük tasarılarını ve aynı nitelikteki yönetmelikleri hazırlamakla görevli kuruluş olan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı bünyesinde 3 yıldır yönetim kurulu üyeliği görevini sürdüren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, toplantı vesilesiyle ÜAK Yönetim Kurulunu oluşturan üniversite rektörleriyle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, akademideki son durumun ele alındığı toplantının hayırlara vesile olması diledi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Ömer Çomaklı Araştırma Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title