Rektör Çımaklı: "14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sağlık, dünya nimetlerinin en azizlerinden biridir. Hastalığa şifa elinin değmesi tıp ilminin gelişmesiyle başlar. Tıp yeni teknolojilerin yardımıyla büyük bir hızla ilerliyor. Ancak bu ilerlemede değişmeyen, önemini hep ilk sırada tutan etken sağlık çalışanıdır. Bilgi, ekipman, teknoloji değişse de onu kullanan, işine yüreğini, emeğini, sabrını katan sağlık çalışanının insani değeri katlanarak artıyor.

Son yıllarda yaşamımızın bir parçası haline gelen Covid-19 ile mücadele modern tıbbın bütün imkanları ile devam ediyor. Bu savaşta sağlık çalışanlarının yürekleriyle, fedakarane verdikleri mücadeleleri, fiziksel ve ruhsal bütün emekleri için onlara olan minnetimizin bir ifadesini bulmak çok güç.

Bu minnet duygusu ile her yıl 14 Mart'ta kutladığımız Tıp Bayramını, bütün tıp mensuplarının emeklerinin unutulmayacağının altını çizerek kutluyorum." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel