Rektör Çiftçi Çankırı basınını iftar programında ağırladı

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı'da görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluyazı Kampüsü'nde düzenlenen iftar programında Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çankırı basınını ağırladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, ÇAKÜ Genel Sekreter Yardımcısı Ünal Hendek, İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Salih Sarıcaoğlu ile Çankırı'da görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldığı iftar programında Rektör Çiftçi ve gazeteciler şehir, üniversite ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak sohbet etti.

Şehir ve Üniversiteyi birlikte geliştirmek istediklerini ve bu anlamda tüm paydaşlarla sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayan Rektör Çiftçi, "Üniversitemizi nicelik ve nitelik olarak geliştirmek amacıyla tüm plan programımızı yaptık. Bu anlamda niteliğimizi artıracak 4 yeni akademik birim dosyamızı YÖK'e sunduk. Bunlar onaylandığı takdirde ÇAKÜ'nün büyümesi bambaşka bir boyut kazanacak. Bu gelişmeye şehrimizin öncelikle sosyal donatı ve barınma olanakları itibariyle ile hazır olması gerekiyor. Bunun için de gayret gösteren milletvekillerimize, Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz hem fiziki anlamda hem de iletişim açısından ulaşılabilir bir üniversite olmayı çok istiyoruz. Bunun için de kampüsümüzü hem yaya hem araç trafiği için alternatif iki yolla şehrimize bağlıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte ortak akıl bağlamında yönetim anlayışımız devam ediyor. Bu ortak akıl yönetim anlayışımızın en önemli ayaklarından biri de kamu adına gözlem yapan siz değerli basın mensuplarımızsınız. Sizlere de bize gösterdiğiniz teveccüh ve faaliyetlerimizi kamuoyuna özverili bir şekilde yansıttığınız için teşekkür ederim. "dedi.

İftar sonrası da değerlendirmelerde bulunan Rektör Çiftçi, "Ramazanın ruhundan, bereketinden istifade etmek ve değerli basın mensuplarımız ile fikir alışverişinde bulunmak için böyle güzel bir akşamda bir araya geldik. Programımıza katılan tüm basın mensuplarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz dış ve iç paydaşlarla birlikte üniversiteyi çok iyi bir noktaya getireceğimiz inancındayız. Bu anlamda değerli basın mensuplarımız bizim için en önemli paydaşlardır. Yaptıkları haberler ve bizlere sundukları fikirlerle üniversitemize katkı sağlamaktalar ve tanıtımımızı yapmaktalar. El birliği ile Çankırı'ya, Üniversitemize ve memleketimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Güzel fikirlerden hakikat kıvılcımları çaktırmaya çalışıyoruz. Gelecekte de Çankırı ve Çankırı Karatekin Üniversitesi için hangi platformda hangi odak noktası üzerine büyümemiz gerektiği hususunda da fikir teatisinde bulunuyoruz. Bu tür toplantılarımız sürekli devam edecektir. Ben bu gelişim için emek ve çaba sarf eden, fikir üreten herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gazeteciler de Ramazan'ın ruhuna uygun olarak gerçekleşen iftar yemeği ve Çankırı ve Çankırı Karatekin Üniversitesi adına yapılan güzel çalışmalar için Rektör Çiftçi'ye teşekkür etti. - ÇANKIRI