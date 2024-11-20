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Rektör Çakmak, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Birim Ziyaretlerine Devam Ediyor

Rektör Çakmak, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Birim Ziyaretlerine Devam Ediyor
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Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, 2024-2025 Akademik Yılı kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Erzurum Şehir Arşivi Ofisi'ni ziyaret etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, birim ziyaretlerine devam ediyor.

2024-2025 Akademik Yılı'nın başlamasıyla birlikte akademik ve idari birimlerde görev yapan personellerle bir araya gelmek ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgi almak amacıyla birim ziyaretleri yapan Rektör Çakmak, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Erzurum Şehir Arşivi Ofisini ziyaret etti.

Rektör Çakmak'a ziyaretinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez eşlik etti.

Kütüphanede yapılan çalışmalara ilişkin Daire Başkanı Ali Fuat Açıkgöz'den bilgi alan Rektör Çakmak'a daha sonra ERŞA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, devam eden projelerin detaylarını aktardı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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