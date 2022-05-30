Rektör Biber Erzurum'da şiir şölenine katıldı - Haberler

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Rektör Biber Erzurum'da şiir şölenine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Biber Erzurum'da şiir şölenine katıldı

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber Erzurum'da ki programları aksatmıyor.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber Erzurum'da ki programları aksatmıyor.

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 10 farklı görevi üstlenmesi ile gündeme gelen Prof. Dr. Biber yoğun görevlerine rağmen hemen her fırsatta Erzurum'da bulunuyor. Ardahan'da kamuoyunun görevi başında olmaması nedeniyle tepkileri üzerinde toplayan Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, dün Erzurum'da düzenlenen şiir şölenine katıldı. Adeta Erzurum protokolünde yer alan Prof. Dr. Biber'in programda şiir okuyan şairlere ödül vermesi dikkat çekti.

Ardahan Üniversitesi eğitim öğretim yılında da kontenjanlarının büyük bir bölümünün boş kalmasıyla gündeme gelmişti. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ardahan Üniversitesi Erzurum Ardahan Şiir Yerel Haberler

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