Rektör Beydemir son 3 yılı değerlendirdi

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Şükrü Beydemir, son 3 sene içerisinde üniversitede gerçekleşen ve planlanan çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulundu.

Rektör Beydemir, yeni açılan fakülteleriyle günden güne artan yerli ve yabancı öğrenci sayılarıyla, hızla genişleyen akademik ve idari kadrolarıyla geleceğe yürürken bir üniversitemizin geleceğini inşa ettiklerini söyledi. Beydemir, " Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin şehrin toplumsal yaşamına çeşitli yönlerden etki ettiği bir gerçekliktir. 20 bini aşkın öğrencisi, bin 500'e yaklaşan akademik ve idari personeli ile üniversitemizin fiziki ve teknik alt yapı çalışmalarını yaparken diğer yandan da kamulaştırma faaliyetlerimizi ara vermeksizin gerçekleştirdik. Üniversite genişleme çalışmaları ile son 3 yılda toplam 87 bin 613 metrekare alanın kamulaştırmasını bitirerek bu alanları üniversitemize kazandırdık. Üniversitemizin gelişim planı doğrultusunda kamulaştırma çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

"Öğrenci ve personel yemekhanemizi Eylül 2024 tarihinde hizmete açacağız"

Projeler hakkında bilgi veren Rektör Beydemir, "Yemekhane ve Üniversite Camii projelerimizle bağlantı yolları, altyapısı ve ortak derslik binası ile master planımızın yüzde 50'si inşallah en kısa zamanda tamamlanacaktır. Ayrıca kampüsümuzun en önemli eksiklerinden biri olan sosyal yaşam alanlarının eksikliğini de yine master planımız doğrultusunda gidermiş olacağız. Yaklaşık 2 yıl boyunca devam eden pandemi koşulları, ardından gelen deprem felaketi bir miktar gecikmeye sebep olsa da daha öncesinden hazırladığımız kafeterya, yemek ve sosyal yaşam çarşımızı da en kısa sürede üniversitemize kazandıracağız. Üniversitemizin gelişim planı içerisinde yer alan ve önemli bir ihtiyacı olduğunu bildiğimiz öğrenci ve personel yemekhanemizi Eylül 2024 tarihinde hizmete açmış olmayı planlıyoruz. Böylece şu an kampüsümuzda dağınık halde bulunan bin 736 metrekare yemekhane alanı yaklaşık 5 bin 900 metrekare alana çıkarırken, mevcut 972 kişi oturum kapasitemizi de yaklaşık 2 bin kişiye çıkarmış olacağız" dedi.

"Hayvan kompleksi şeklinde hayata geçireceğimiz proje ile üniversitemize dolayısıyla ilimize büyük bir katma değer sağlamış olacağız"

Rektör Beydemir, üniversiteye kazandırdıkları bir diğer önemli kazanım da Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Laboratuarı olduğunu anlatarak, sözlerine şöyle devam etti;

"Bu merkez hem üniversitemize hem de ilimize sayılarla, rakamlarla ifade edilemeyecek faydalar sağlayacaktır. Tıp Biliminin temelini oluşturan hayvan deneyleri için Osmaneli ilçemizde Hayvan Hastanesi ile yan yana kurduğumuz bu merkez de Tıp Fakültemiz için hem de diğer üniversitelerin Tıp Fakülteleri için deney hayvanları yetiştireceğiz. Hayvan Kompleksi şeklinde hayata geçireceğimiz proje ile üniversitemize dolayısıyla ilimize büyük bir katma değer sağlamış olacağız. Bu merkez, öncelikle üniversitemize, daha sonrasında bölgemiz ve ülkemize çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Başlattığımız proje ile üniversitemiz ve diğer üniversitelerdeki lisansüstü programlarda yüksek lisans, doktora ve uzmanlık öğrencilerinin araştırmalarını ve tezlerini yürütebilmelerine olanak sağlayacağız. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Laboratuarı ile bilimsel araştırmalara yeni başlayan öğrenci ve genç akademisyenler için 'Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programı' düzenlenmesini planladık. Araştırmacılar bu eğitim ile deney hayvanlarına yapacakları cerrahi girişimlerde uygun olan etik prosedürleri doğru bir şekilde uygulayacaklar. Merkezimiz deney hayvanları üretimi, tedariği, kullanımı ve araştırmacı kuruluşu olarak hizmet edecek olup, Merkezde yetişecek hayvanlar hem merkezimizin hem de üniversitemizin döner sermayesine katkı sağlayacaktır" dedi.

"Ülkemizde bu kadar kısa sürede öğrencilerine kendi bünyesinde eğitim vermeyi başarmış ilk ve tek üniversite yine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'dir"

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Şükrü Beydemir, Tıp Fakültesi hakkında bilgi vererek, "Kurulduktan sonra kısa sürede önemli yol kat ettiğimiz bir diğer birimimiz Tıp Fakültemizdir. Tıp Fakültemizde; Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü olmak üzere 3 bölüm kurulmuştur. Bu bölümlere bağlı olarak Fizyoloji, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bunlardan bazıları olmak üzere toplam 20 anabilim dalı bulunmaktadır. Tıp Fakültemizde yaptığımız yatırımların, insan yaşamına temas etmeye başlaması ilimiz için önemlidir. Tıp Fakültemiz Bilecik'te yeterli sağlık hizmeti alamayan vatandaşlarımızın diğer şehirlere giderek yaşadıkları hem maddi hem manevi kayıpların önüne geçilmesini sağlamıştır. Tıp Fakültesi üniversitemize olduğu kadar ilimize de artı bir değer katmış olup artık civar illerden Bilecik'e tedavi için gelen vatandaşlarımıza da hizmet vermektedir. Fakültemizde; 3 profesör, 7 doçent, 36 doktor öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 48 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Cerrahi Tıp Bilimlerinde 10 öğretim üyesi, Dahili Tıp Bilimlerinde 14 öğretim üyesi ve Temel Tıp Bilimlerinde 15 öğretim üyesi bulunmaktadır. Fakültemizde görev yapan tüm öğretim üyeleri Üniversitemiz ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevlendirilmişlerdir. Akademisyenlerimizin bu deneyimleri, ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetine yerinde ulaşmaları bakımından son derece önemlidir. Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ilimizde ilk defa yapılan başarılı operasyonlarla vatandaşlarımızın hastalıklarına sıhhat bulmalarına vesile olmaktadır. Tıp Fakültemiz açıldıktan sonra hastanemizin özellikle Kardiyoloji ve Kulak Burun Boğaz Bölümlerinde pek çok başarılı operasyon yapılmaya başlandı. Hastanemizde 24 saat esasıyla çalışan kardiyoloji doktorlarımız ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın muhtemel kalp rahatsızlıklarında kilometrelerce uzaktaki başka bir şehre gitmelerinin; zamanla yarış esnasında yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmektedirler. Fakültemize ilk öğrenciler 2021-2022 eğitim-öğretim yılında alınarak, öğrencilerimiz iş birliği protokolü gereği 4'üncü sınıfa kadar eğitimlerini Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinde görecek şekilde bir planlama yapıldı. Fakat bu süreç kısa sürmüş olup 2022-2023 eğitim-öğretim yılında alımını yaptığımız 56 öğrencimizin eğitimleri kendi üniversitemiz bünyesinde verilmeye başlandı. Ülkemizde bu kadar kısa sürede öğrencilerine kendi bünyesinde eğitim vermeyi başarmış ilk ve tek üniversite yine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'dir. Bu süreçte bize desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanlığımıza ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederiz" dedi.

"Ortodonti tedavisi gibi uzmanlık gerektiren operasyonları, hastalarımızı başka bir yere sevk etmek zorunda kalmadan, titiz çalışmalarla yapmış olacağız"

Rektör Beydemir son olarak Diş Hekimliği Fakültesi hakkında bilgi vererek, "Sağlık temelli fakültelerimizin bir diğeri olan Diş Hekimliği Fakültemizin kurulmasına dair Cumhurbaşkanı kararı 25 Haziran 2021 tarihinde; ağız ve Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezimizin kurulma kararı ise 2 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Şehrimizde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 28 adet ünit mevcuttur. Biz bu sayıya Diş Hekimliği fakültemizin açılmasıyla birlikte ek olarak 68 ünit daha ekleyeceğiz. Mevcut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yalnızca 1'inci basamak tedaviler yapılabilmektedir. Ortodonti tedavisi gibi uzmanlık gerektiren operasyonları, hastalarımızı başka bir yere sevk etmek zorunda kalmadan, titiz çalışmalarla yapmış olacağız. Diş Hekimliği Fakültemizi de ilimizin sağlık hizmetleri için en az Tıp Fakültemiz kadar önemsiyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamlamak üzere olduğumuz Diş Hekimliği Fakültemizde, YÖK tarafından kadroların serbest bırakılmasıyla 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlamayı planlamaktayız" dedi. - BİLECİK