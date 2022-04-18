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Rektör Beydemir MYO'da incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Beydemir MYO'da incelemelerde bulundu

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir Pazaryeri'nde çeşitli incelemelerde bulundu.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir Pazaryeri'nde çeşitli incelemelerde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu. Ziyarette Rektör Beydemir'e Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik etti.

9 Aralık 2021 tarihinde hizmete açılan ve aradan geçen sürede Şeyh Edebali Üniversitesi'nin ihtiyaç duyduğu çok sayıda mobilya ürününün imalatını gerçekleştiren Mobilya Üretim Tesisinde de incelemelerde bulunan Rektör Beydemir ardından Pazaryeri MYO bahçesinde yapılan çevre düzenlemeleri hakkında yerinde bilgi aldı. - BİLECİK

Rektör Beydemir MYO'da incelemelerde bulundu

Rektör Beydemir MYO'da incelemelerde bulundu

Rektör Beydemir MYO'da incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Rektör, Yerel, Haberler

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