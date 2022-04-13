Rektör Beydemir Gölpazarı protokolünü ağırladı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin ve Belediye Başkanı Hayri Suer'i makamında ağırladı.
GÖLPAZARI, BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin ve Belediye Başkanı Hayri Suer'i makamında ağırladı.
Gerçekleşen ziyarette kurumlar arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Beydemir, misafirlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK
İhlas Haber Ajansı / Yerel