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Rektör Beydemir'den Tuğgeneral Ertekin ile bir araya geldi

Yerel Haberler

Rektör Beydemir'den Tuğgeneral Ertekin ile bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, görevine başlayan Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, görevine başlayan Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Beydemir, Tuğgeneral Ertekin'e yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. Ziyarette konuşan Tuğgeneral Ertekin, Bilecik'in kültürel dokusuyla önemli kentlerden biri olduğunu belirterek,"Böylesine önemli bir kentte görev yapacağım için mutluyum" dedi. Rektör Beydemir ise, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin dünyanın çoğu yerinden yabancı öğrenci konuk eden uluslar arası bir üniversite olduğunu vurguladı.

Rektör Beydemir, Tuğgeneral Ertekin'e hediye takdiminde bulunarak hatıra fotoğrafı çekilmesiyle ziyaret son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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