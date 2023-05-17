Rektör Beydemir'den Tekin'e tebrik ziyareti
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette; BŞEÜ'den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt ile Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan yer alırken, KSBÜ 'den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Özcura ve Genel Sekreter Kutlu Önal yer aldı.
Rektör Prof. Dr. Tekin, nazik ziyaretleri için konuklarımıza teşekkür etti. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel