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Rektör Beydemir'den Tekin'e tebrik ziyareti

Rektör Beydemir'den Tekin'e tebrik ziyareti

Yerel Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette; BŞEÜ'den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt ile Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan yer alırken, KSBÜ 'den Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Özcura ve Genel Sekreter Kutlu Önal yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Tekin, nazik ziyaretleri için konuklarımıza teşekkür etti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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