Rektör Beydemir'den Dışişleri Bakanlığına ziyaret - Haberler

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Dışişleri Bakanlığına ziyaret gerçekleştirdi.

Rektör Beydemir, gerçekleşen ziyarette, Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Bekir Gezer'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, bakanlık ile üniversite arasında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Rektör Beydemir'e Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel