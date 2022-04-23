Rektör Beydemir'den Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı İnanç'a ziyaret - Haberler

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Rektör Beydemir'den Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı İnanç'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Rektör Beydemir'den Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı İnanç'a ziyaret

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bozüyük ziyaretleri dahilinde Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'ı ziyaret etti.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bozüyük ziyaretleri dahilinde Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'ı ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun eşlik etti.

Gerçekleşen görüşmenin ardından Rektör Beydemir, Yüzbaşı İnanç'a hediye takdiminde bulundu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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