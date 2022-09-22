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Rektör Altun, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

Yerel Haberler

Rektör Altun, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilk ziyaretini Vali Gökmen Çiçek'e yaptı. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Vali Gökmen Çiçek'e yeni dönemdeki projeleri hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, bir diğer nezaket ziyaretini ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a gerçekleştirdi.

Başkanlık makamında Başkan Büyükkılıç ile bir süre görüşen Rektör Altun, Kayseri için geliştirilecek her projede birliktelikten yana olduklarını belirterek, Başkan Büyükkılıç'a üniversiteye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökmen Çiçek Kayseri Rektör Fatih Yerel Haberler

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