Rektör Altun: 'Ramazan Bayramı'na erişebilmenin milletçe sevincini hep birlikte yaşamaktayız'

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ülkede yaşanan depremlerden dolayı buruk bir bayram geçirdiklerini belirten Rektör Altun, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutlayan Rektör Altun, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanılan depremler sonucunda yıkımların ve can kayıplarımızın yaşandığı felaketlerin ardından millet olarak, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızı en üst seviyede yaşadığımız müstesna bir Ramazan Ayını geride bırakmaktayız. Yaşanılan felaketin ilk gününden itibaren bölgede devlet ve millet olarak el ele gönül gönüle verilerek, birlik ve beraberlik ile yaralarımız sarılmaya başlamış ve Aziz Türk Milleti tarihi boyunca olduğu gibi dostluk ve kardeşliğini kenetlenerek büyük bir bağlılık içerisinde olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Yaşanılan felaketler dolayısıyla buruk bir Ramazan Bayramı yaşayacak olsak da rahmetin ve bereketin müjdelendiği mübarek bir Ramazan ayının sonuna gelmiş, sevgi, dostluk, kardeşlik duygularımızın daha da pekiştiği mübarek Ramazan Bayramı'na erişebilmenin milletçe sevincini hep birlikte yaşamaktayız. Dargınlıkların ortadan kalktığı, dostlukların daha da pekiştiği en önemli günlerden birisi olan bayramlar, şüphesiz ki insanlık alemine huzur ve bereketin yanında Türk-İslam Alemi'nin her zaman birlik ve beraberlikten yana olduğunun göstergesi olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bu vesile ile yaşanılan deprem felaketlerinin ardından hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin ve tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim." - KAYSERİ