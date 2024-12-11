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Rektör Altun, Kayseri Lisesi Öğrencileri ile Buluştu

Rektör Altun, Kayseri Lisesi Öğrencileri ile Buluştu
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Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Lisesi öğrencileriyle bir etkinlikte bir araya gelerek kariyer planlaması konusunda tavsiyelerde bulundu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Okul Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un yanı sıra, Kayseri Lisesi Müdürü Kemal Mucuk ile Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Dernek Başkanı Ömer Uzunluoğlu ve Yönetim Kurulu, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrenciler ile sohbet eden Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilere kariyer planlamalarına yardımcı olacak tavsiyelerde bulundu.

Konuşmasında öğrencileri ERÜ'ye davet eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, "Hayatınızda öyle güzel bir dönemdesiniz ki şu anda kendinize yön vereceksiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayın ve emek vermenin maksimumuna bakın. Emek vererek aralıksız çalışın. Çünkü emek birgün size geri dönecektir. Sanmayın ki zayi olup gidecek" dedi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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