Regaip Kandili'nde Hz. Yuşa Türbesi'ne Yoğun İlgi

Regaip Kandili gecesinde İstanbul'un sembol ziyaret yerlerinden biri olan Beykoz'daki Hz. Yuşa türbesi yine yoğun ilgi gördü.

Regaip Kandili'nde ülkenin dört bir yanında kandil programları gerçekleştirildi. İstanbul'da ise gece saatlerinde vatandaşlar Hz. Yuşa Türbesi'ne yoğun ilgi gösterdi. Ziyarette bulunan vatandaşlar dualar ederek kandil gecesini idrak ettiler. Turistler tarafından da ilgi gören Hz. Yuşa Türbesi, sabahın ilk ışıklarına kadar ziyarete açık kalacak. - İSTANBUL