Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı gizemli mesajlarının perde arkasını anlattı

Regaip Kandili'nde Adıyaman'da Mezarlık Ziyaretleri

Regaip Kandili'nde Adıyaman'da Mezarlık Ziyaretleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Regaip Kandili nedeniyle birçok vatandaş, hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret ederek dualar etti ve Kur'an-ı Kerim okudu. Mezarlıkta duygu dolu anlar yaşandı.

Adıyaman'daRegaip Kandili dolayısıyla onlarca vatandaş hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret ederek dualar etti.

Regaip Kandili dolayısıyla yakınlarının kabrini ziyaret eden onlarca vatandaş, yakınlarının kabrinin başında dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu. Onlarca kişinin akın ettiği mezarlıkta bir yandan hüzün bir yandan ise duygusal anlar yaşandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
img

Dev kulübü bir saniye bile düşünmeden reddetti
img

Fotoğraf, Türkiye'de tatilcilerin akın ettiği bölgede çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı partisi dünya rekoru kırdı
Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an
Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı
Süper Lig'in rekor transferiydi: Hesabında yemek parası kaldı

Son Dakika Haberleri

Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çöl Aslanı Ömer Muhtar filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Ocak günün maçları nereden izlenir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 2 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı ne zaman, hangi kanalda? Ergün Penbe kimdir, kaç yaşında? Ergün Penbe hangi takımla anlaştı? 3 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Boğa, İkizker burcu yorumu! 3 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 2 Ocak Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Ocak Perşembe Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI 2 OCAK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.