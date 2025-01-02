Regaip Kandili'nde Adıyaman'da Mezarlık Ziyaretleri
Adıyaman'da Regaip Kandili nedeniyle birçok vatandaş, hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret ederek dualar etti ve Kur'an-ı Kerim okudu. Mezarlıkta duygu dolu anlar yaşandı.
Adıyaman'daRegaip Kandili dolayısıyla onlarca vatandaş hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret ederek dualar etti.
Regaip Kandili dolayısıyla yakınlarının kabrini ziyaret eden onlarca vatandaş, yakınlarının kabrinin başında dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu. Onlarca kişinin akın ettiği mezarlıkta bir yandan hüzün bir yandan ise duygusal anlar yaşandı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel