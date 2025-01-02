Regaip Kandili'nde Adıyaman'da Mezarlık Ziyaretleri

Adıyaman'daRegaip Kandili dolayısıyla onlarca vatandaş hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret ederek dualar etti.

Regaip Kandili dolayısıyla yakınlarının kabrini ziyaret eden onlarca vatandaş, yakınlarının kabrinin başında dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu. Onlarca kişinin akın ettiği mezarlıkta bir yandan hüzün bir yandan ise duygusal anlar yaşandı. - ADIYAMAN