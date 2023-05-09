Refüj ve kavşaklar yeniden düzenleniyor

Adıyaman Belediyesi ekipleri, deprem sonrası yollarda oluşan hasarları gidermek ve refüj ile kavşaklardaki düzensizliği ortanda kaldırmak için çalışmaları yoğunlaştırdı.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, deprem sonrası yollarda oluşan hasarları gidermek ve refüj ile kavşaklardaki düzensizliği ortanda kaldırmak için çalışmaları yoğunlaştırdı.

6 Şubatta meydana gelen depremden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da hasarı ortadan kaldırmak için çalışan Adıyaman Belediyesi, bir yandan yollardaki bozukluğu giderirken diğer taraftan da refüj ve kavşaklarda düzenlemeler yapıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, şehrin birçok noktasında gerçekleştirilecek olan refüj ve kavşak düzenleme çalışmalarının Petrol Caddesi AVM kavşağında devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlar ise kavşak ve refüjlerde gerçekleştirilen düzenleme ve peyzaj çalışmalarının en azından moral açısından kendilerine çok iyi geldiğini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN