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Reform Mali Müşavirler Platformu, Gaziantep SMMM Odası Seçimlerine Hazırlanıyor

Reform Mali Müşavirler Platformu, Gaziantep SMMM Odası Seçimlerine Hazırlanıyor
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Gaziantep SMMM Odası seçimlerine yenilikçi bir ekip ve güçlü projelerle hazırlanan Reform Mali Müşavirler Platformu, mali müşavirlerin haklarını güçlendirmeyi ve mesleğin itibarını artırmayı hedefliyor.

Gaziantep SMMM Odası seçimlerine güçlü bir vizyon ve yeniklikci bir ekiple hazırlanan Reform Mali Müşavirler Platformu, televizyon programlarından bilboardlara, saha çalışmalarında yapay zekadan dijital platformlara kadar pek çok modern yöntemi seçim sürecinde aktif olarak kullanıyor.

Reform Mali Müşavirler Platformu, 2025 Gaziantep SMMM Odası seçimlerine güçlü bir vizyon ve yeniklikci bir ekiple hazırlanıyor. Meslektaşların haklarını güçlendirmek, dijital dönüşümü hızlandırmak ve muhasebe mesleğinin itibarını artırmak amacıyla yola çıktıklarını belirten başkan adayı Ali İhsan Kayacı, sürecin önemine dikkat çekerek, "Meslektaşlarımızın yaşadığı sorunları yakından biliyoruz. Günümüzde mali müşavirler, sürekli değişen mevzuat, dijitalleşme baskısı ve ekonomik zorluklar karşısında yalnız bırakılmış durumda. Biz, güçlü bir ekip ve somut projelerle bu süreci tersine çevirmeye kararlıyız" dedi.

"Dostluğa ve arkadaşlığa dayanan güçlü bir platform"

Başkan adayı Ali İhsan Kayacı, ekip ruhunun kendileri için en büyük güç olduğunu belirterek, "Ekibimizdeki arkadaşlarımızla lise yıllarına dayanan bir dostluğumuz var. Böylesine kıymetli insanlarla aynı yolda yürümek büyük bir gurur. Zor bir işin altından ancak dayanışma ve iş birliğiyle kalkabilirsiniz, biz de bunu başarıyoruz. Seçimlere yoğun bir tempoda hazırlanıyoruz ama bu süreçten keyif alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim için seçimden daha önemlisi meslek ve meslektaşın itibarıdır"

Seçim çalışmaları çerçevesinde 35 farklı proje açıklayan platform, özellikle kreş, ortak ofis, meslektaş destek ağı, yeni hizmet binası ve lokal gibi somut projelerle meslektaşlarının iş ve sosyal yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Başkan adayı Kayacı, mesleklerinin saygınlığını yükseltmeye odaklandıklarını vurgulayarak, "Bizim için önemli olan sadece seçimi kazanmak değil, meslektaşlarımıza verdiğimiz taahhütleri yerine getirmek ve mesleğin itibarını yükseltmek. Reform hareketi, meslektaşlarımızın desteğiyle büyüyecek ve Gaziantep'te muhasebe mesleğinin geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz" diye konuştu.

Güçlü kadrosu, yenilikçi projeleri ve meslektaş odaklı yaklaşımıyla Reform Mali Müşavirler Platformu, seçim sürecini bir şölen havasında geçirirken Gaziantep'te muhasebe mesleğinin geleceğini yeniden inşa etmeye hazırlanıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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