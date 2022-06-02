Reflektör takma çalışması devam ediyor - Haberler

Afyonkarahisar Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı ve Sandıklı Jandarma Komutanlığı tarafından köyler gezilerek traktör şoförlerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra römorklara reflektör takma çalışması devam ediyor.

Trafik Güvenliği Eylem Planı'nda belirtilen 'Reflektör Tak Görünür Ol' kampanyası projesiyle raktörlerin karıştığı kazaları önlemeye yönelik Sandıklı Ziraat Odası ve Sandıklı Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ortaklaşa düzenlediği program çerçevesinde traktör şoförlerine, trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaparak, römorklara reflektör takmaya devam ediyor. İlk program geçen hafta Koçhisar köyünde başlayıp, Baştepe ve Kızık köylerinde gerçekleşti. Bu hafta ise Sorkun ve Çevrepınar köylerinde programa devam edildi. Programlara bu köylerde ve yakınlarında bulunan köylerdeki traktör şoförleri katıldı. Program çerçevesinde Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aziz Baz, traktör sürücülerine trafik kuralları, traktör ve römork kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yaptı. Daha sonra Sandıklı Ziraat Odası tarafından hazırlanan reflektörler Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş ve Jandarma Trafik Timleri tarafından römorklara takıldı. İlk etapta 60 traktöre 120 reflektör takılırken, bu hafta 60 traktöre daha 120 reflektör daha takıldı. Çalışmaların ilerleyen günlerde de devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel