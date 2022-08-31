Refik Pehlivan kalbine yenik düştü Yerel Haberler Yunus Emre Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yunus Emre Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eskişehir'in tanınmış ailelerinden Pehlivan'ın vefatı, başta ailesi olmak üzere, Eskişehir esnaf ve iş alemini yasa boğdu. Cenaze, bugün ikindi vakti Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılınacak. Pehlivanın naaşı ise namazın ardından Asri Mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verilecek. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kalp Krizi Yunus Emre Eskişehir Yerel Haberler

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