Refik Pehlivan kalbine yenik düştü
Yerel Haberler
Yunus Emre Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Yunus Emre Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Eskişehir'in tanınmış ailelerinden Pehlivan'ın vefatı, başta ailesi olmak üzere, Eskişehir esnaf ve iş alemini yasa boğdu. Cenaze, bugün ikindi vakti Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılınacak. Pehlivanın naaşı ise namazın ardından Asri Mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verilecek. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel