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Refik Pehlivan kalbine yenik düştü

Yerel Haberler

Refik Pehlivan kalbine yenik düştü

Yunus Emre Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yunus Emre Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eskişehir'in tanınmış ailelerinden Pehlivan'ın vefatı, başta ailesi olmak üzere, Eskişehir esnaf ve iş alemini yasa boğdu. Cenaze, bugün ikindi vakti Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılınacak. Pehlivanın naaşı ise namazın ardından Asri Mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kalp Krizi Yunus Emre Eskişehir Yerel Haberler

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