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Diyarbakır'da İsrail'in Refah'taki saldırıları protesto edildi

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Diyarbakır'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde düzenlediği saldırıları protesto etti. Sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte, İsrail'in masum sivilleri hedef alan saldırıları kınandı. Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, İsrail'in uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek soykırım suçu işlemeye devam ettiğini belirtti ve uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde bir araya gelen binlerce kişi, İsrail'in Refah'taki saldırılarını protesto etti.

İsrail ordusunun dün gece Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırı, Diyarbakır'da STK'lar öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Merkez Kayapınar ilçesindeki Diclekent Camii'nde kılınan akşam namazının ardından vatandaşlar, meşalelerle 15 Temmuz Şehitler Parkı'na yürüdü. Burada grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, İsrail'in güvenli bölge olduğunu iddia ederek masum sivilleri sürdüğü Gazze Şeridi'nin Refah kentinin dün gece tonlarca bomba kullanılarak büyük bir katliama daha sahne olduğunu söyledi. Tekdemir, "Kısıtlı imkanlarla kurulan derme çatma çadırlar içerisinde bulunan masum sivillerle birlikte yakıldı. Bu ağır trajedide 100'den fazla kişi şehit oldu, yüzlerce kişi ise yaralandı. Bu vahşi saldırıda çoğu feci bir şekilde yanarak can veren çocuk ve kadınların kan donduran görüntüleri, kor ateş olup yüreğimizi yaktı. Saldırılar, temel insani değerlere ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde sivillerin yaşam hakkının, her türden kuralın ihlal edildiği, her ayrıntısı planlı bir vahşet olacak şekilde gerçekleştirilmiştir" dedi.

İsrail'in uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek soykırım suçu işlemeye devam ettiğini ifade eden Tekdemir, "Bugün tam 234 gündür saldırılarına aralıksız devam eden, karşısında hiçbir güç ve otorite tanımayan, aleyhinde sonuçlanan hiçbir ulusrarası yaptırımı kabul etmeyen siyonist rejim gerek insan haklarını gerekse de uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek soykırım suçu işlemeye devam etmektedir. Birleşmiş Milletler, uluslararası yardım kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları şimdiye kadar Gazze'ye çok sınırlı ölçüde insani yardım sağlayabildi. Bu yardımlar bölgede açlığın, yetersiz beslenmenin ve hastalıkların yol açtığı ölümcül kısır döngüyü kırmak için yeterli olmadığı gibi Gazze kendi kaderine terk edildi" ifadelerine yer verdi.

Tekdemir, şunları kaydetti:

"Siyonistlerle ve destekçileriyle her türlü ticari ilişki engellenmelidir. Refah'tan karayoluyla düzenli yardım girişleri sağlanmalıdır. Bölge ülkelerinin içinde olduğu uluslararası bir yapının teşekkülünde denizden ve havadan düzenli yardım koridorları oluşturulmalıdır." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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