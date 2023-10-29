Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Doldu Taştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon eserlerinden birisi olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayseri Gastronomi Günleri dolayısıyla vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Adeta muhteşem bir insan selini ağırlayan millet bahçesi, ilgiden doldu taştı.

Kayseri'nin daha da yaşanabilir, yeşil alanı fazla, konforunun yüksek olmasını öte yandan ise kadim şehrin her yönüyle Türkiye ve dünyaya tanıtılması için gece gündüz çalışmalar yapan, projeler üreten Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılında kapılarını açan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşların ilgisi ile karşılandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve büyükşehir belediyesinin önemli ve sosyal hayata dönük projelerinden Türkiye'deki en büyük ve gelişmiş millet bahçelerinden birisi olan 1 milyon metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 1 milyon 250 bin metrekarelik şehrin ortasındaki muhteşem manzarası ile yer alan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, kapılarını açmasıyla ile birlikte çifte sevince ortak oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda halka hizmete başlayan ve aynı süreçte Kayseri Gastronomi Günleri etkinliğine ev sahipliği yapan millet bahçesi, hem bayram coşkusunu hem de gastronomi heyecanına vatandaşları ortak etti. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılacak olan Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Kayserililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Millet bahçesinin açılmasından memnuniyet duyan vatandaşlar ilgiyle millet bahçesini ve etkinlikleri ziyaret etti, etkinliklere ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne Kayserililerin ilgisi yoğun oldu.

27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde Kayseri Gastronomi Günleri etkinliği ile vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, gastronomi dünyasının birbirinden ünlü şefleri gösteri şeklinde yemeklerini yaparak hünerlerini sergiledi. Kayseri mutfağının anlatıldığı ve tanıtıldığı etkinlikte, pek çok atölye çalışması, gösteri, panel, söyleşi, sempozyum ve tiyatro gösterileri gerçekleşerek gastronomi dünyası vatandaşla buluşmuş oldu. - KAYSERİ