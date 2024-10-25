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Recent Trends in Pharmacology Dergisi Prestijli İndekslere Kabul Edildi

Recent Trends in Pharmacology Dergisi Prestijli İndekslere Kabul Edildi
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Türkiye'nin ilk uluslararası farmakoloji yayını 'Recent Trends in Pharmacology', DOAJ ve EBSCO indekslerine kabul edilerek akademik prestijini artırdı. Kurucu Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, derginin yenilikçi araştırmalar sunarak farmakoloji alanında önemli bir platform oluşturduğunu belirtti.

2023 yılında Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun kuruculuğunda ve baş editörlüğünde yayın hayatına başlayan "Recent Trends in Pharmacology" dergisi, kısa sürede önemli başarılar elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'nin ilk uluslararası farmakoloji yayını olan bu dergi, geçtiğimiz ay DOAJ (Directory of Open Access Journals) indeksine kabul edilmesinin ardından, bu ay da EBSCO tarafından indekslenerek akademik prestijini pekiştirdi.

Akademik dergiler, bilimsel bilginin paylaşımı ve yaygınlaşması açısından kritik bir öneme sahiptir. Özellikle tıp ve sağlık alanlarında, araştırmaların güncel sonuçlarının paylaşılması, hem akademik çevreler hem de sağlık hizmeti sağlayıcıları için hayati önem taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, "Recent Trends in Pharmacology", farmakoloji alanındaki yenilikçi çalışmalara katkı sağlayarak, bilim insanlarının ve uygulayıcıların en güncel verilere ulaşmasını mümkün kılmaktadır.

"Dergimiz, Hem Ulusal Hem de Uluslararası Akademik Çevrelerden Büyük İlgi Görüyor"

Farmakolojinin; ilaçların etkilerini, mekanizmalarını ve kullanımlarını inceleyen bir bilim dalı olduğunu ve dünya sağlık sisteminde kritik bir rol oynadığını aktaran derginin kurucusu ve baş editörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ilaçların geliştirilmesi, etkili tedavi yöntemlerinin belirlenmesi ve sağlık politikalarının oluşturulmasında farmakolojinin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Bu bağlamda, "Recent Trends in Pharmacology" dergisinin, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde farmakoloji alanındaki yeni trendleri belirlemeye ve bu alandaki bilgiyi derinleştirmeye yönelik önemli bir platform oluşturduğunu aktaran Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: "Derginin sunduğu geniş çaplı makaleler, araştırmalar ve incelemeler, hem ulusal hem de uluslararası akademik çevrelerden büyük ilgi görüyor. Böylelikle, bilim insanları ve araştırmacılar, farmakoloji alanında karşılaştıkları sorunlara yenilikçi çözümler geliştirebiliyor ve alanın ilerlemesine katkı sağlıyor" dedi.

"Prestijli İndekslere Kabul Edilmemiz, Dergimizin Kalitesini ve Etkisini Pekiştiriyor"

Bu tür yayınların, akademik topluluklar arasında bilgi alışverişini artırırken, aynı zamanda yeni nesil araştırmacılara ilham verdiğini belirten Hacımüftüoğlu: ""Recent Trends in Pharmacology" dergisini kurarken amacımız, farmakoloji alanında yenilikçi araştırmaların paylaşılabileceği uluslararası bir platform oluşturmak ve Türk bilim dünyasının bu alandaki katkılarını global düzeye taşımaktı. DOAJ ve EBSCO gibi prestijli indekslere kabul edilmemiz, dergimizin kalitesini ve etkisini pekiştirmiştir. Bizler, bu dergi aracılığıyla akademik çevrelerin ihtiyaç duyduğu güncel bilgiye erişimini sağlamayı ve farmakoloji alanındaki yeni trendleri belirlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca, ulusal ve uluslararası araştırmacıların iş birliği yapmasına olanak tanıyarak, sağlık sistemine katkı sunacak önemli çalışmalara zemin hazırlamak da en büyük arzularımızdan biridir. Bu düşüncelerle, dergimizin elde ettiği bu başarıda emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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